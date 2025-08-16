ಮಂಗಳೂರು | ವೆಲ್ನೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರ ಕೊಡುಗೆ
ಮಂಗಳೂರು : ಹಿದಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಹಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವೆಲ್ ನೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ (ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ) ವತಿಯಿಂದ ಪಡೀಲ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 6 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಬಡ ವರ್ಗದ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿದಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಝಕರಿಯಾ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, ʼದಾನ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಸಹಾಯ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಡಾ.ವಿ.ಕೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಲಕವನ್ನು ವೆಲ್ ನೆಸ್ ಚೇರ್ಮೆನ್ ರಿಯಾಝ್ ಬಾವಾ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು. ವೆಲ್ ನೆಸ್ ನ ಯು.ಬಿ.ಸಲೀಂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹಿದಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಗೋಳ್ತಮಜಲು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇಚ್ಚಿಲ್, ಮುಸ್ತಫಾ ಭಾರತ್, ವೆಲ್ ನೆಸ್ ನ ಝಿಯಾವುದ್ದೀನ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಮೋನು ಖತಾರ್, ಸಲೀಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಝಕರಿಯಾ ಫರ್ವೇಝ್, ಸಮೀಮ್ ಮುಹಮ್ಮದ್, ರಫೀಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಆಶಿಕ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ತರ್ ಮತ್ತು ಜಮಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ವಿಟ್ಲ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಸಿಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ.ಖಿರಾಶ್ ಅಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.