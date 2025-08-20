ಮಿಸ್ಬಾಹ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರ
ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಆ.20: ಮಿಸ್ಬಾಹ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶಿಲತೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ನಡೆಯಿತು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಡಾ. ಕಾಪು ಮುಹಮ್ಮದ್ ದೈರ್ಯ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮೂಲ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ, ಶ್ರಮ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮನಲ್ ಕಾಪು ಮತ್ತು ಎಜಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಅಮ್ನಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಬಿ.ಎ ನಝೀರ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಝಾಹಿದಾ ಜಲೀಲ್ ಮತ್ತಿತ ರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರಾದ ಚೈತ್ರಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸೋನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮುಫೀದಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
