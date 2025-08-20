ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರ ಸೌಹಾರ್ದ ಚಹಾ ಕೂಟ
ಸುರತ್ಕಲ್, ಆ.20: ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ನವೋದಯ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರಗಿತು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶಪುರ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜಿ ಎಸ್. ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ.ಸಂತೋಷ್ ಲೋಬೊ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಫಾರೂಕ್ ಸಖಾಫಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಸೈ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯಕ್, ನವೋದಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುರಾಮ್ ತಂತ್ರಿ, ಆನಂದ ಅಮೀನ್, ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಸಯ್ಯದ್ ಹಾಮಿದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂಙಳ್, ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಅಲ ಸಫರ್, ಉಮಾನಾಥ ಅಮೀನ್, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೈಕಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಯ್ಯೂಮ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಬ್ದುಸ್ಸಮದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.