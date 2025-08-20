ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ: ಕೆಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಪೈ
ಮಂಗಳೂರು, ಆ.20: ಅಭಿವೃದ್ದಿಶೀಲ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶ-ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನರಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಾ ಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕೆಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಜಿ. ಪೈ ಹೇಳಿದರು.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಉದ್ದೇಶದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ನಗರದ ಬಂದರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಉದ್ಯಮವಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ವಿವಿಧ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ.23ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಹೊಟೇಲ್ ಅವತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಸಂಸದ ಕ್ಯಾ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂ.ಆತ್ಮಿಕಾ ಅಮೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಧ್ವನಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಂಯಮ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯಕಗತಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕೆಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಬಿ.ಅಹ್ಮದ್ ಮುದಸ್ಸರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಪೈ ಮಾರೂರು, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಆದಿತ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ, ನಿರ್ಮಲಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ನ ವತಿಕಾ ಪೈ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳೂರು ನೆನಪು; ಗ್ಯಾಲರಿ ಅವಲೋಕನ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಆಗಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ಅವಲೋಕನ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಕೆಸಿಸಿಐ ನಡೆದು ಬಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ನಿರೇನ್ ಜೈನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.