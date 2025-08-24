ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ
ಮಂಗಳೂರು, ಆ. 24: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಜನರ ಮೇಲಾಗುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲ(ಡಿಸಿಆರ್ಇ)ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಆಯೋಜಿಲಾದ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಹಾಗೂ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅತ್ತಾವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಡಿಸಿಆರ್ಇ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಬೇಜವಾಬ್ಧಾರಿಯುತ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಬಂಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಲಿತ ನಾಯಕರನೇಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಡಿಸಿಆರ್ಇ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಈವರೆಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಆಗಿರುವ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ದಲಿತ ನಾಯಕರು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸಿಆರ್ಇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 21 ಹೊಸ ಡಿಎಸ್ಪಿಗಳ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಠಾಣೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಸಿಆರ್ಇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮುಖಂಡರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿ (ಡಿಸಿಆರ್ಇ)ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಎಚ್.ಎನ್.ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಮಾಗಾರ ರಾಮ ಎಂಬವರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕಳವು ಆದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದೂರಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಡಿಸಿಪಿ ರವಿಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಾಢ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತರನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಎಸ್.ಪಿ. ಆನಂದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಗಂಜಿಮಠ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ!
ಬಜ್ಪೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಜಿಮಠದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೇರ್, ಫ್ಯಾನ್ ಕಳವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕಳವು ಮಾಡಿದವರ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಚೇರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್. ಆನಂದ್ ದೂರಿದಾಗ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಐಕಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 112ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ದೂರಿದರು.
ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ, ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾರೂ ಹೇಗೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲದೆ, ದೂರು ನೀಡಿದವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದರ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರದು. ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಠಾಣಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗೆ ಎಸಿಪಿಗಳೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಆಯಾ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆ ನಡೆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಮೇಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ದಲಿತ ನಾಯಕರಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪ್ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನಾನು ಕೂಡಾ ಭಾಗವಹಿಲಿ ದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೂತನ ಎಎಸ್ಪಿ ಎ.ಎಸ್. ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಸಿಪಿಗಳ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಜೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಬೇಡ
ಡಿಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಹಲವು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಡಿಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಹುದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯ ಬಾರದು ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ರಘು ಎಕ್ಕಾರು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಡಿಜೆ ಸದ್ದುಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದಲಿತ ನಾಯಕ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು.
ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದೆದೆ. ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮಣಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಎಚ್.ಎನ್. ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘ಮೊಗೇರ’ ಪ.ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ: ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ. ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಆರೋಪ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ‘ಮುಗೇರಾ’ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘ಮೊಗೇರ’ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಪಿ. ಉಮೇಶ್ಚಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ದ.ಕ.ದಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಮುದಾಯ ಮುಗೇರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಸುಬು ನಡೆಸುವ ಮೊಗೇರ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ 1ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯ ಹಿಂದುಳಿದ (ಬಿಸಿ) ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೆಸರು ಒಂದೇ (ಎಉ್ಕ)ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವುದರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯವರು ತಾವುಗಳುಕೂಡಾ ಎಸ್ಗಳೇ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಸ್ಸಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆದು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯ ಮೊಗೇರರು ಎಸ್ಸಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸಮಿತಿಯು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಸುಬಿನ ಎಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಲಗೈ ಚಲವಾದಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಲಬೇಟೆ ಕಸುಬಿನ ನೈಜ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಶರಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗವು ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಕಟನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮೊಗೇರ ಅಂದರೆ ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಒಬಿಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏಳುದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯದರ್ಶಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಮಂದಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪಿ ರವಿಶಂಕರ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಎ.ಎಸ್. ಭೂಮರಡ್ಡಿ, ಡಿಸಿಆರ್ಇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.