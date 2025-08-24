ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಮಂಗಳೂರು, ಆ.24: ಮುಸ್ಲಿಂ ಐಕ್ಯತಾ ವೇದಿಕೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪರಿಸರದ 2024-25 ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 90ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 2024-25 ಸಾಲಿನ ಕುರ್-ಆನ್ ಕಂಠ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹಾಫಿಳ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾಸೀನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅಲಿಯಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಸೀಮ್ ಸಾಬ್, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಕೆ ಅಶ್ರಫ್ . ಹಾಜಿ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಮಕ್ಬುಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜಾಮಿಯಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲೀಲ್ ಜಾಮಿಯಾ, ಮುಝೈರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ,ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಿ ಎ, ವಹಾಬ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಎನ್.ಕೆ. ಅಬೂಬಕರ್ , ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ , ಕೆ.ಕೆ ಲತೀಫ್, ಲತೀಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಅಶ್ರಫ್ ಮಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಹಾಜಿ ಬಿ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಅಝೀಝ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಹಾರೀಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.