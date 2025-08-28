ಮೀಫ್ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ
ಬಿ.ಎ ಇಕ್ಬಾಲ್
ಮಂಗಳೂರು: ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ದ.ಕ,ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 288 ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಮೀಫ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡು 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗೈದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮೀಫ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಬಿ.ಎ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಫಾರೂಕ್ ಏರ್ಲೈನ್, ಮುಸ್ತಫಾ ಸುಳ್ಯ, ಪರ್ವಿಝ್ ಅಲಿ, ನಿಸಾರ್ ಫಕೀರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಅನ್ವರ್ ಹುಸೈನ್, ಶಾರಿಕ್, ಶಹಮ್, ಬಿ.ಎ ನಝೀರ್, ಹೈದರ್ ಮರ್ದಲ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್, ಆದಿಲ್ ಸೂಫಿ, ಅಝೀಝ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರವೂಫ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಟೀಕೆ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂಸಬ್ಬ ಪಿ.ಬ್ಯಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಯಾಝ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.