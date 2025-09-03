‘ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿ’: ಕೊರಗರ ಒತ್ತಾಯ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.3: ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕೊರಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ‘ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿನ’ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗದು. ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸಿ ಕೊರಗರಿಗೆ ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಒದಗಿಸಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊರಗ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೊರಗ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಕೊರಗರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲ. ಕೊರಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕರೆಯಲಾದ ಸಭೆ ಎಂದು ತಾಪಂ ಇಒ ಮಹೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ಕೊರಗ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲೆತ್ನಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ. ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಭೆ ಯಾಕೆ ? 1993ರಲ್ಲಿ ಕೊರಗರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಡಾ. ಮಹ್ಮುಮದ್ ಪೀರ್ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವ ಅನುದಾನ ನಮಗೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಾರೂ ಹೇಗೆ ? ನನಗೆ 60 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮಲ ಹೊರುತ್ತಾ ನನಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯತೆಯ ನೋವು ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲಾ ಅಗೋಚರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊರಗ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯ ಸಂಜೀವ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೊರಗ ಮುಖಂಡರ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿನ ಒಕ್ಕೊರಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ತಾಪಂ ಇಒ ಮಹೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು, ಕಂದಾಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಶೀಘ್ರವೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಎ, ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒಗಳ ಸಮಕ್ಷಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೌಧರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭೂಮಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗದು. 2022ರಲ್ಲಿ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4458ರಷ್ಟಿದ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸಕ್ತ 3700ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಏನರ್ಥ? ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂದಿನ 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗವೇ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿದೆ. ದೇಶದ 75 ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪಿಎಂ ಜನ್ಮನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೂಲಭೂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ವೋಟರ್ ಐಡಿ, ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.