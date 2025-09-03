ಅಕ್ಕಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.3: ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಟೀಲು ಪರಿಸರದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೋಣಿಚೀಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗಾಹಕರು ಅಂಗಡಿದಾರರನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು,ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿದಾರರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ರೂ. 56 ಎಂದು ಸರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು , ಈ ಪೈಕಿ 36 ರೂ. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 20 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಗದಾಗಿ ನೀಡದೆ ಎರಡು ಗೋಣಿ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ರಾಜದ ಹಲವೆಡೆ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಡಿತರ ವಿತರಕರು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಸರಕಾರದ ಈ ಆದೇಶವು 2018 , ನ.11 ರಂದು ಜಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರನ್ನು ಬೆದರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒನ್ ನೇಶನ್ ಒನ್ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ10ರಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ,ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸಂಘಧ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಫೈರೋಜ್ ಡಿ.ಎಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಸ್ಕರ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಕಟೀಲ್ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಟೀಲ್ನ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಕರಾದ ದೀಪಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ನೀಡುವಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಾನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವರು, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಲು ಆ ಸಹೋದರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತರುವಂತೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸಹೋದರರು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.