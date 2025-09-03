ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು: ದೂರು ದಾಖಲು
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.3: ನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ವೊಂದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.46 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಕಳವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತವರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ರ ಪತ್ನಿ ವಾಸವಾಗಿ ದ್ದರು. ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ದಾಕೆಯು 2025ರ ಜು.21ರಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು. ಪೋನ್ ಕರೆ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಜಗದೀಶ್ರ ಪತ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ. ಆ.15ರಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕರಡಿಗೆಯನ್ನು ತರುವಂತೆ ಜಗದೀಶ್ರ ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆತ ಕರಡಿಗೆ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು, ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್, ಬೆಂಡೋಲೆ, ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳ ಸಹಿತ 9.46 ಲ.ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ ಕೀ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆಕೆಯೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಶಯವಿದೆ ಎಂದು ಕದ್ರಿ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.