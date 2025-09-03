ಪುತ್ತೂರು: ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಅಕಾಡಮಿಯಿಂದ ಮೀಲಾದ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ
ಪುತ್ತೂರು: ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಕಾಡಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ `ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ' ಎಂಬ ದ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೀಲಾದ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಯಿತು.
ನಗರದ ದರ್ಬೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಡಿಂಬ್ರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಾಥಾವು ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು.
ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹನೀಪ್ ಹುದವಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಜನ್ಮದಿನವು ಲೋಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ೩ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನದುಕುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಜನ್ಮ ದಿನವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನವು ಹಲವು ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯವು ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೀಗ ಮೀಲಾದ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನೂರುಲ್ ಹುದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ೪೦೦ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದಿನ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಯಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಹೋದರತೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇಂದಿನ ರ್ಯಾಲಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಶ್ರಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಕಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ದಾರಿಮೀಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ದಾರಿಮಿ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ದಾರಿಮಿ ಸಂಪ್ಯ, ಸಿ.ಕೆ. ದಾರಿಮಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಡಿಂಬ್ರಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ಮಹಮ್ಮದ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಡಗನ್ನೂರು, ಅಶ್ರಫ್ ಕಲ್ಲೇಗ, ಎಲ್.ಟಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಹಾಜಿ, ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಅಝಾದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸಾಲ್ಮರ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಪರ್ಲಡ್ಕ, ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕಲ್ಲರ್ಪೆ, ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮುಳಾರ್, ಯುನಿಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್, ಅಶ್ರಫ್ ಬಾವು, ಹಸನ್ ಹಾಜಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ನೆಕ್ಕರೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.