ರಿಫಾಯಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೊಣಾಜೆ: ರಿಫಾಯಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಖಿದ್ಮತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ 1500 ವರ್ಷದ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ(ಸ. ಅ) ರವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಸೀದಿಯ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಾಜಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಹಾಜಿ ಡಿ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಹಾಜಿ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಕೊಣಾಜೆ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಕೆಎಸ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೆ.ಎಸ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಂದುಚ್ಚ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಗುಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಸ್ಎಸ್ ಎಲ್ಸಿ , ಪಿಯುಸಿ ಹಾಗು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾದ ಲಿಬ್ಝತ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಹರೇಕಳ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮದ್ರಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಮ್ಮದ್ ಝಾಕೀರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಮಸ್ಜಿದ್ ಖತೀಬರಾದ ಉವೈಸ್ ಮದನಿ ಅಲ್ ಅಝ್ಜರಿ ಮಿಲಾದ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆ ಐ ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೀರ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಕೆ ಐ ಎ ಕೆಎಸ್ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ಸಾರ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರೀಫ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಕೋಶಾದಿಕಾರಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ , ಮದ್ರಸ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೆಎಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್ , ಹಸೈನಾರ್ ಕೊಣಾಜೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾಬ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ಕೆ ಐ ಎ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಕೆ. ರಹಿಮಾನ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್ ವಂದಿಸಿದರು.