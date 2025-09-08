ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಯುವಜನ ಜಾಥಾ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.8: ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಜನ ಜಾಥಾ ಸೋಮವಾರ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಂಮಜೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಕೆ ಇಮ್ತಿಯಾಝ್, ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್, ಮನೊಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ನವೀನ್ ಕೊಂಚಾಡಿ, ನಿತಿನ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಚರಣ್ ಪಂಜಿಮೊಗರು, ಮಾಧುರಿ ಬೋಳಾರ ಜಾಥಾದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವಾಮಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರ ಕರಿಯ ಕೆ., ಶೇಖರ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್, ವಿದ್ದು ಉಚ್ಚಿಲ್, ದಿನೇಶ್ ಬೊಂಡಂತಿಲ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ತಾರಿಗುಡ್ಡೆ, ಭವಾನಿ, ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಂಜುಳಾ, ಸುನೀತಾ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
*ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಸಂತ ಆಚಾರಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಮಣಿ, ರಿಯಾಝ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಸದಾನಂದ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.