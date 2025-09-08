ಬಜಾಲ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ: ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.8: ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 53ನೇ ಬಜಾಲ್ ವಾರ್ಡ್ನ ನಂತೂರ್ ಫೈಸಲ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬದ್ರಿಯಾ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮನಪಾ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಇ. ಅಶ್ರಫ್ ರವಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮನಪಾ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯ, ಬಜಾಲ್ ನಂತೂರು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ 2002ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಜಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಕುಗ್ರಾಮವಾಗಿತ್ತು. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬಜಾಲ್ ಸುಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಜನತೆಯ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಮೇರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಂಗಳೂರು ತಾಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ. ಅಹ್ಮದ್ ಬಾವಾ, ಕಣ್ಣೂರು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎನ್. ಅಬ್ಬಾಸ್, ಬಜಾಲ್ ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಿ. ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಭರತೇಶ್ ಅಮೀನ್, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರತ್ನ, ಗೌಸಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ಜೆ.ಎಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಝೀರ್ ಬಜಾಲ್, ಎನ್ಎಸ್ಆರ್ ನಾಸಿರ್, ಎಚ್.ಎಸ್.ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಕೆಳಗಿನಮನೆ, ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಸೆಸೆಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮ್ಮಬ್ಬ ಮೋನಾಕ, ಶೌಕತ್ ಇಬ್ರಾಹೀಂ, ಹಕೀಝ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಹಂಝ ಫೈಸಲ್ ನಗರ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಕಟ್ಟಾ, ಇಸಾಕ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಸನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಜ್ಜಾದ್ ವಂದಿಸಿದರು.