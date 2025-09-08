ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ; ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಯಮಿತ (ಎಂಜಿಐಎಎಲ್) ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್) ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ಐಎಕ್ಸ್ಇ) ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ (ಕ್ಯೂಆರ್ಟಿ), ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭಂಡಾರ್ (ಕೆಪಿಕೆಬಿ) ಮತ್ತು ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಕೆ 9 ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ವಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಕೆಪಿಕೆಬಿ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ (ಎಎಸ್ಜಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ವರ್ಧನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನ ಏರ್ಪೊರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ (ಎಪಿಎಸ್)-2ರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜೋಸ್ ಮೋಹನ್ ಈ ನೂತನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಕ್ಯೂಆರ್ ಟಿ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಭದ್ರತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕೆ 9 ತಂಡವು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು, ಎಎಸ್ಜಿ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮಾಲಿನೋಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಶ್ವಾನಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.