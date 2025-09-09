ಮಂಗಳೂರು: ಮ್ಯಾಕೋ ಸಂಘಟನೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.9: ಮಂಗಳೂರು ಕಾರು ಮತ್ತು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೋಗೋವನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವತಯಾರಿಯಾಗಿ ರಿಕ್ಷಾಚಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಚಾಲಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐವತ್ತನೆ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಚರಿಸಲು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ನಿರ್ದೇಶಕರರಾದ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಒಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ಕೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, ಬಬಿತಾ ಡಿಸೋಜ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ತೋರಸ್, ವಸಂತ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂ. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್, ರಾಜೇಶ್, ಶೌವಾದ್ ಗೂನಡ್ಕ, ಸಿಇಒ ಪ್ರಮೋದ್ ವಾಸ್, ಸಂಘದ ಸಲಹೆಗಾರ ದಿನೇಶ್ ಕೆ. ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ನಿಶಿತಾ, ಅಶ್ವಿತಾ, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
Next Story