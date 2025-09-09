ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.9: ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ (ರಿ)ದ ವತಿಯಿಂದ ಸೆ.21ರಂದು ನಗರದ ಮಂಗಳಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಕ್ರೀಡಾಸಂಗಮ ‘ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕ್ರಿಡೋತ್ಸವ’ದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈರಾಜ್ ಎಚ್. ಸೋಮಸುಂದರಂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತೇಂದ್ರ ಜೆ.ಸುವರ್ಣ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಆರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃತೀನ್ ಅಮೀನ್, ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಳಾಯಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಚಂದರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಾಸ್, ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಚರಣ್ ಕೆ., ತುಕಾರಾಮ್, ತ್ರೋಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ರವಿಕಲಾ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ವಿಜಯಾ ಎ., ಗೌರವಿ, ಯೋಗೀಶ್, ಸುಬೋಧ್ ಆಳ್ವ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
