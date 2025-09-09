ಗಲಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರೆಮಾಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ : ರಜೀಶ್ ವೆಳ್ಳಾಟ್
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.9: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನತೆಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ರಜೀಶ್ ವೆಳ್ಳಾಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಬೆಂಗ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಯುವಜನ ಜಾಥಾದ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಯುವಜನತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಹೊರತು ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಯಾಗುವುದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಕೂಡಾ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಜೀಶ್ ವೆಳ್ಳಾಟ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಇಮ್ತಿಯಾಝ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಜಾಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ಮನೋಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ತಯ್ಯೂಬ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ನವೀನ್ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್, ಬೆಂಗ್ರೆ ಗ್ರಾಮಸಮಿತಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಹನೀಫ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ನೌಶಾದ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಪಿ.ಜಿ. ರಫೀಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.