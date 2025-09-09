ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ.ಅ) ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು: ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಂಙಳ್
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.9: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ.ಅ) ಅವರು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಉಲಮಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಯ್ಯಿದುಲ್ ಉಲಮಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತು ಕೋಯ ತಂಙಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಂಯ್ಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಮುಶಾವರ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತದ ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಸ್ಕೇ ರಸೂಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಲಾದ್ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸ್ವಭಾವ ಉನ್ನತವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಮಾನತೆ , ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಮಾನವೀಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದನು. ಸಮಸ್ತ ಉಲಮಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದರ ಆಶಯಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ: ಪ್ರವಾದಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುವಂತಿರ ಬೇಕು.ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬಾರದು ಕಾರಣ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹವಲ್ಲ ಅವರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ನೋವು ನೀಡುವುದು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಷ್ಟ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇರುವೆಗೂ ನೋವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದೆಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೇಶದ ಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಡುಕು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ನೀಡಿರುವ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತು ಕೋಯ ತಂಳ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಮುಶಾವರ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ಅಲ್ ಖಾಸಿಮಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ತೋಡಾರು ಉಸ್ಮಾನುಲ್ ಫೈಝಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಯ್ಯದ್ ಝೈನುಲ್ ಆಬೀದೀನ್ ತಂಳ್ ದುಗ್ಗಲಡ್ಕ ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಮೌಲಾನ ಅನೀಸ್ ಕೌಸರಿ ಉಸ್ತಾದ್ , ರಫೀಕ್ ಹುದವಿ ಕೋಲಾರಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ತಂಳ್ ಕಿನ್ಯ, ಮೂಸಲ್ ಫೈಝಿ, ಶರೀಫ್ ಫೈಝಿ ಕಡಬ, ಖಾಸಿಂ ದಾರಿಮಿ ಸವಣೂರು, ರಫೀಕ್ ಹಾಜಿ ಕೊಡಾಜೆ ಹಕೀಂ ಪರ್ತಿಪ್ಪಾಡಿ, ಎಂ.ಎಚ್ ಹಾಜಿ ಅಡ್ಡೂರು, ಬಾತಿಷ್ ತಂಙಳ್ ಕಿನ್ಯ, ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ದಾರಿಮಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ,ಅಬೂಸಾಲಿಹ್ ಫೈಝಿ , ಉಮರ್ ಫೈಝಿ ಸಾಲ್ಮರ, ಅಝೀಝ್ ಫೈಝಿ ಪಟ್ಟೋರಿ , ಇರ್ಷಾದ್ ದಾರಿಮಿ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ , ಹನೀಫ್ ದಾರಿಮಿ ಸವಣೂರು, ಎಸ್.ಬಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ದಾರಿಮಿ ತಲಕ್ಕಿ, ಇಸ್ಮಾಯೀಲ್ ದಾರಿಮಿ ನಾಳ, ಐ.ಮೊಯ್ದೀನಬ್ಬ ಹಾಜಿ, ರಿಯಾಝ್ ಹಾಜಿ ಬಂದರು, ರಶೀದ್ ರಹ್ಮಾನಿ ಪರ್ಲಡ್ಕ, ಇಸ್ಮಾಯೀಲ್ ಯಮಾನಿ ಹಸನಬ್ಬ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ , ಕೆ.ಬಿ ದಾರಿಮಿ ಕೊಡುಂಗಾಯಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ತಂಙಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಲಾದ್ ನಡೆಯಿತು.
ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮೌಲಾನ ಯು.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ದಾರಿಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಕೆ.ಎಲ್ ಉಮರ್ ದಾರಿಮಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಕುಕ್ಕಿಲ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಮಿಲಾದ್ ಜಾಥಾ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಂಯ್ಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಮುಶಾವರ, ಎಸ್ವೈಎಸ್, ಎಸ್ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ , ಸಮಸ್ತ ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಮುಲ್ಲಿಮೀನ್, ಮದ್ರಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಮುದರ್ರಿಸೀನ್, ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಖುತುಬಾ, ಸಮಸ್ತ ಬಾಲ ವೇದಿ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಲಾದ್ ಜಾಥಾವು ಪುರಭವನ ತನಕ ನಡೆಯಿತು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಜಾಥಾವನ್ನು ಹುಸೈನ್ ಬಾ ಅಲವಿ ತಂಳ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.