ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.9: ನಗರದ ಬಂದರ್ ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಮಿಖಾತ್ ಎಂಬ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೋಕನಾಥನ್ (55) ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆ.2ರಂದು ದಕ್ಕೆಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನಾಟಿಕಲ್ ದೂರದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮೀನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯ ಅವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 5.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ, ಕಪ್ಪುಮೈ ಬಣ್ಣದ, ಸಪೂರ ಶರೀರದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಣೆಯಾದ ದಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಬರ್ಮುಡ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾ ದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Next Story