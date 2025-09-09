ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ
ಉಳ್ಳಾಲ : ತಲಪಾಡಿ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಲಾಮ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಎಸ್ಐ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೈದ ಘಟನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಲಪಾಡಿ, ಕೊಲ್ಯ, ಪರಿಸರ ದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲಕರು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ಚಿಂದಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಲ್ಯ, ಬೀರಿ, ಕುಂಪಲ, ಕೆಸಿರೋಡ್ , ತಲಪಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಬೀರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಎಸ್ಐ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು,ಬಸ್ ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಎಚ್ ಒ ಲಲಿತ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡು ಡೆಂಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾ ಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅರಸಿನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರಬಾರದು. ಗಾಯವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ,ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಸಿಗಲು ವೈದ್ಯರ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಳಿ ಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ವೈದ್ಯರೇ ಬಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.
ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮನೋಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಬ್ಬರು ಮೃತ ಪಟ್ಟರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಐದು ಮಂದಿಯ ಮಹಜರು ಇದ್ದರೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ? ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರುವು ದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಐದು ಮಂದಿಯ ಮಹಜರು ದಾಖಲಾತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಎಂದರು.
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 23 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 14 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿವೆ. 9 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಲ್ಲ. 23 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ 23 ಅಂಗನವಾಡಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳವಕಾಶ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಚ್ಚಿಲ ದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶಂಕರಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ ಬೇಕು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮನೋಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಯಾಕೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ನಿರ್ಣಯದ ವರದಿ ಪುರಸಭೆ ಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂಗನವಾಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ವರದಿ ನೀಡಿ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊರತೆ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಿಶು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶಂಕರಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಿಂದ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಹೆಸರಿಡುವ ಬಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತಡಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಅವರ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹೆಸರು ಇಡುವ ಬಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ . ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಗೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ತರಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮನೋಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ತಂದರೆ ಸಾಲದು,ಸಂಸದರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.