‘ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಮನ್ನಣೆ’ : ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರೂಪಾ ಮಳಲಿಯಿಂದ ಇಸ್ರೋದ ಪರಿಚಯ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.20 : ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡಾ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರೂಪಾ ಮಳಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ-ವಾಚಕಿಯರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಸಮತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಉರ್ವಾಸ್ಟೋರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ‘ಸಾಧಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಂಗಳಯಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-2, ಚಂದ್ರಯಾನ- 3ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚಂದ್ರಯಾನದ ಸಂದರ್ಭ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡಾ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಯತ್ತ ಪಯಣ :
10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ತನಗೆ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಲು ಪೋಷಕರು ಬಯಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಎಂಬಿಎಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹಾಸನದ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೇನಿಯಾಗಿ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿತು. ಬಳಿಕ 1997ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡೆ ಎಂದು ರೂಪಾ ಮಳಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಪಗ್ರಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಕವರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಎಂಬ 13 ದಿನಗಳ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಸುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಿಸಿತು. ಈ ಅನುಭವ ಓಶ್ಯನ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಈ ಅನುಭವ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳಯಾನ, ಚಂದ್ರಯಾನದ ಉಪಗ್ರಹಣಗಳ ಉಡಾವಣೆಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
1950-60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಸಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಮಹಿಳಾ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ವರ್ಣ ತಾರತಮ್ಯದ ಜತೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಂಬ ಕೀಳರಿಮೆಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ರೂಪಾ ಮಳಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಸುನಂದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಸುಖಲಾಕ್ಷಿ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಚೆನ್ನು ಕುಣಿತ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ‘ಸಾಧಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೇಮಾ ಪೈ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಚೆನ್ನು ಕುಣಿತ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು. ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕಿ ಎ.ಪಿ. ಮಾಲತಿಯವರು ಚೆನ್ನು ಕುಣಿತದ ತಂಡದ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಕುಂತಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಮತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯಶೋಧಾ ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳ್ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.