ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ:ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಬ್ಬಾರ್
ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್, ಸೆ.22: ಸಂವಾದಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಭಾವನೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡುವಂತ ಹದ್ದು. ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳಿತಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಸೌಹಾರ್ದವು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ) ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ನ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ನಡೆದ ಸೀರತ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬರಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕ್ತಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೌಲಾನ ಶಹಾದತ್ ಕುರಾನ್ ಪಠಿಸಿದರು. ಸಲೀಮ್ ಬೋಳಂಗಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.