ಕುದ್ರೋಳಿ: ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ನಿಂದ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.22: ಕುದ್ರೋಳಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ರವಿವಾರ ಎ 1 ಭಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹುಬ್ಬುರ್ರಸೂಲ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಹಾಗೂ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು.
ನಡುಪಳ್ಳಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಕೆ.ಎಸ್. ರಿಯಾಝ್ ಫೈಝಿ ಕಕ್ಕಿಂಜೆ ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಂಡತ್ ಪಳ್ಳಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಪಿ.ಎ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮದನಿ ಅಲ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಖಾಫಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡತ್ಪಳ್ಳಿ ಮಹಮ್ಮದಿಯ್ಯಾ ಮದ್ರಸ ಪ್ರಥಮ, ಬಂದರ್ ಅಝ್ಹರಿಯ್ಯಾ ಮದ್ರಸ ದ್ವಿತೀಯ, ಅಝ್ ಹರಿಯ್ಯಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮದ್ರಸ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಮಸ್ಜಿಉತ್ತಖ್ವ ಖತೀಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಖಾಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೌಲಿದ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಅದ್ಸಿನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಳ್ನೀರ್ ಖದೀಜಾ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮ್ ಸಹೀದ್ ಹಿಮಮಿ ಸಖಾಫಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ನದ್ವಿ ಪಂಪುವೆಲ್ ಸಹಕರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಎಚ್ಬಿಟಿ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಆಸೀಫ್ ಏ1, ನವಾಝ್, ಆಸಿಫ್, ಗಪೂರ್ ಅಮೀರ್, ಸುಹೈಲ್, ಅಹ್ಮದ್ ಬಾವಾಕ, ಮನ್ಸೂರು, ಅಸ್ಫಾಕ್, ಅನ್ಸಾಫ್, ಸಿರಾಜ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದ್ದರು. ಅಶ್ರಫ್ ಕಿನಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.