ಬಂಟ್ವಾಳ : ಅಕ್ರಮ ಜಾನುವಾರು ವಧಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಳಿ; ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಸಹಿತ ಓರ್ವ ಸೆರೆ
ಬಂಟ್ವಾಳ : ಅಕ್ರಮ ಜಾನುವಾರು ವಧಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು 9 ಜಾನುವಾರು, ವಧೆ ಮಾಡಿದ ಹಸುವಿನ ಮಾಂಸ, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಸಹಿತ ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಬಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಬಳಿ ನಾಸಿರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ದನವನ್ನು ತಂದು ವಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕೆರೆಬಳಿ ನಿವಾಸಿ ಇದಿನಬ್ಬ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಸಿರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹುಸೇನಬ್ಬ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು, ರಶೀದ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ದನವನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ ನಾಸಿರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ತೌಸೀಫ್ ಮುಲ್ಕಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Next Story