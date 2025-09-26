ಮಂಗಳೂರು: ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.26: ನಗರದ ಆರ್ಟಿಒ ಸಮೀಪದ ಹಝ್ರತ್ ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಗುರುವಾರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಾತ್ಯತೀತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದವರೂ ಆಗಮಿಸುವ ಈ ದರ್ಗಾವು ನಗರದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ತಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಸೈದಾನಿ ಬೀಬಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ತನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಯ್ಯಿದ್ ಬಾಸಿತ್ ಬಾಅಲವಿ ತಂಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಾತ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನಡೆಯಿತು. ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಎಂ. ಶರೀಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಕಂದಕ್, ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕರಿಶ್ಮಾ ಶೇಖ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಸಿಂ ಮಲ್ಲಿಗೆಮನೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
