ಬೋಟ್ನ ಅಡುಗೆಯಾಳು ನಾಪತ್ತೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.26: ನಗರದ ಉತ್ತರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದಕ್ಕೆಯ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಎಂಬವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೆ.24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಬೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಸೆ.25ರಂದು ಮುಂಜಾವ 4ಕ್ಕೆ ಬೋಟು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಹಾ ಮಾಡಲು ದೇವಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೋಟ್ನ ರೈಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಬಂದು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಫೂರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
