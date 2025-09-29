ಪಾಲ್ದನೆ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಘಟಕದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
ಮಂಗಳೂರು,ಸೆ.28;ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಾಲ್ದನೆ ಸಂತ ತೆರೆಸಾ ಚರ್ಚ್ ನ ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಘಟಕದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ರವಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಚರ್ಚ್ ಧರ್ಮಗುರು ವಂ. ರಿಚಾರ್ಡ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನೆಯು ಬಡವರು ಮತ್ತು ದೀನ ದಲಿತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡವರ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಗಳಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋಂತಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಭಾ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಿಝಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಿವಿಧ ಮನೋರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದವು. ಸಂಘಟನೆಯ ಖಜಾಂಚಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮೊಂತೇರೊ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.