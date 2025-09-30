ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಗ: ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ
ಮಂಗಳೂರು: ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯ ಪರ್ಬ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಗ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಗರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಎಸ್ ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂ.ಎನ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹುಲಿವೇಷ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಈ ಹುಲಿ ವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯನ್ನು ಆಯೋಜುಸಿರುವ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ,ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ,ಉದ್ಯಮಿ ವಿಠಲ್, ಡಾ.ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್,ಸಂಜಯ ಪ್ರಭು,ಸಂಘಟಕರಾದ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ದಿವಾಕರ್ , ಅದ್ವೈತ್,ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ,ಶಾನು ಕೊಡಿಕೆರೆ,ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ, ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು,ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.