ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಆಗಿ ತೇಜ ಮೂರ್ತಿ ನೇಮಕ
ಮಂಗಳೂರು: ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆ.23,2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದು ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಆಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ತೇಜ ಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೆ.30ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2025 ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಫ್ ಝಲ್, ವಕೀಲರು-ಕುಂಪಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೆ.23 ರಂದು ವಕೀಲರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಪ್ರಭಾರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೆ.30,2025 ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.