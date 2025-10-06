ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಮಹಮ್ಮದ್ ತುಂಬೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಬಂಟ್ವಾಳ : ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಯುಕ್ತ ಬಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ತುಂಬೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೋಷಕರಾದ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ರವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು , ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಅನುಕರನೀಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
