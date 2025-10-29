ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರಾಟೆ: ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಅಲ್ಮಫಝ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪದಕ
ಮಂಗಳೂರು, ಅ.29: ಶೊರೀನ್-ರಿಯೂ ಕರಾಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ರಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಎಂ.ಕೆ. ಅನಂತರಾಜ್ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಸಭಾಭವನ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 8ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕೋಡಂಗಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಮಫಝ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ 7 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಮಿಟೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 10 ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ 10 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿಯ ಕುಮಿಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಫಾಫ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿಯ ಕುಮಿಟೆ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀನ್ ಹಂಝ 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯೂ ಬೆಲ್ಟ್ನ 11 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಕುಮಿಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಹಾಝ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೇಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ 9 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಕುಮಿಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ನಾನ್, ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ 11 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಕುಮಿಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಮೆದ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಮಾನ್, ಬ್ಲ್ಯೂ ಬೆಲ್ಟ್ನ 11 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಕಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಕುಮಿಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಿಶಾಂ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ನ 9 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿಯ ಕಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಕುಮಿಟೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಿಮಾಝ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಮಫಝ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ಫಾಝ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.