ಬಜ್ಪೆ: ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗುಂಡಿಗಳು; ದುರಸ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮನವಿ
ಬಜ್ಪೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಜ್ಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಕರಂಬಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗುಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು ತಕ್ಷಣವೇ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಜ್ಪೆ ನಾಗರಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಂಡರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಜ್ಪೆ ಮುರ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜ್ಪೆ ನಾಗರಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೇದಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕರಂಬಾರು-ಮಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಜ್ಪೆ ನಾಗರಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿರಾಜ್ ಬಜ್ಪೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಸುವರ್ಣ, ಇಂಟೆಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಸಾರ್ ಕರಾವಳಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವದಾಸ್, ದಲಿತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಮಂಜಪ್ಪ ಪುತ್ರನ್, ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅನಿಲ್, ವಿಜಯ, ಬಿ.ಎಚ್. ಖಾದರ್ ಜರಿ, ನೌಶಾದ್, ಅಝರ್, ಹಮೀದ್ , ಅಝೀಝ್ ,ಅಶ್ರಫ್ , ಜಯಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ,ಹಫೀಜ್ ಕೊಳಂಬೆ, ನಿಸಾರ್, ಸುಧಾಕರ ,ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಶ್ರಫ್, ಸಂತೋಷ್, ರುಕ್ಕಯ್ಯ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.