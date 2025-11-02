ಮಂಗಳೂರು: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ನಿಂದ ತಿಂಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮದಾನ
ಮಂಗಳೂರು: ತಿಂಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಅಭಿಯಾನ ರವಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ಮುಂಬೈಯ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ. ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ನಾಗರಿಕರ ನೈತಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ’’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ತ್ರಿಷಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತ್ ಅವರು, ‘‘ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದರು.
ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ ಭಟ್, ಸುಕುಮಾರ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಯಕ್, ಗಣಪತಿ ನಾಯಕ್, ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಭು, ರವೀಂದ್ರ ಕಾಮತ್, ನಾಗೇಶ್ ಇವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತದ ವರೆಗಿನ ಡಿವೈಡರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸೌರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಯೋಗೀಶ್ ಕಾರ್ಯತಡ್ಕ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ರಮೇಶ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಷಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಚಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಮೆರಗು ನೀಡಿದರು.
ಉದಯಕುಮಾರ್ ಪಡೀಲ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಸ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು.