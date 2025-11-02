ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಸಮಸ್ತ ಮುಶಾವರ ಸದಸ್ಯ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಹಿನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ನಿಧನ
ಪುತ್ತೂರು, ನ.2: ಮೂಲತಃ ಕೊರಿಂಗಿಲ ನಿವಾಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ನಾಲ್ಕನೆ ಮೈಲು ನಿವಾಸಿ, ಹಿರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಸಮಸ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮುಶಾವರ ಸದಸ್ಯ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಹಿನ್ ಉಸ್ತಾದ್ (75) ರವಿವಾರ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಪತ್ನಿ, ಮೂವರು ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಪುತ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳು, ಶಿಷ್ಯಂದಿರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೃತರು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಳ್ಳಿ ದರ್ಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರು ಇಂದು ದ.ಕ., ಕಾಸರಗೋಡು, ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿ, ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಿರಂತರ ಓದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವು ಅವರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೊರಿಂಗಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖತೀಬರಾಗಿದ್ದ ಬಾಬಾ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್-ಝೈನಬ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ 1950ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.
ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಲೈಮಾನ್ ನೂರಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯಕ್ಕಿ, ಯೂಸುಫ್ ಹಾಜಿ ಮುಗು, ಪುತ್ತೂರು ತಂಳ್, ಆಲಂಪಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮತ್ತಿತರ ಪಂಡಿತರ ದರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇಲ್ಪರಂಪು ಖತೀಬ್ ಎಂ.ಎ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ರ ದರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಪಟ್ಟಿಕ್ಕಾಡ್ ಜಾಮಿಅ ನೂರಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಫೈಝಿ ಬಿರುದು ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಇ.ಕೆ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಕೆ.ಕೆ. ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಹಝ್ತತ್, ಕೋಟುಮಲ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಎ.ಪಿ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಕುಮರಂಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತಿತರ ಪಂಡಿತರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
1976ರಲ್ಲಿ ಫೈಝಿ ಬಿರುದು ಪಡೆದ ನಂತರ ಜಾಲ್ಸೂರಿನ ಅಡ್ಕಾರ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಾಳೆಪುಣಿ ದರ್ಸ್, ಉಕ್ಕುಡ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದರ್ಸ್ ನಡೆಸಿದರು.
ಆ ನಂತರ ಕಾಸರಗೋಡು ಪಳ್ಳಿಕ್ಕರ ತೊಟ್ಟಿ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ದರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಆಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಹಿನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಕುಂಬೋಳ್, ಬಲ್ಲಾ ಕಡಪ್ಪುರಂ, ಆರಂಗಾಡಿ, ಕಣ್ಣೂರು ಚೆರುಕುನ್ನು, ಪೂಚಕ್ಕಾಡು, ಪೊಸೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪಯ್ಯಕ್ಕಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಕಾಡಮಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಜಾಲಿಸುಲ್ ಬಹ್ಜಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಪರಂಬ್ ಖತೀಬ್ರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಲ್-ಮಕ್ತಬತುಲ್ ಖತೀಬಿಯ್ಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಹಿನ್ ಉಸ್ತಾದರು ಸಮಸ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮುಶಾವರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಝಿ ತೋಡಾರ್, ಕಿನ್ಯ ವಾದೀ ತೈಬ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಕಾಡಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೀರ್ ತಂಙಳ್ ಸಹಿತ ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖತೀಬ್, ಮುದರ್ರಿಸ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
*ಉಸ್ತಾದರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಫ್ರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಂಙಳ್, ಬಂಬ್ರಾಣ ಉಸ್ತಾದ್, ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಉಲಮಾ, ಬಹಜತುಲ್ ಉಲಮಾ, ಜಂಇಯ್ಯತುಲ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮೀನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತದ ಪೋಷಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ದಾರಿಮಿ ಉಲಮಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.