ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣೆ
ಮಂಗಳೂರು, ನ.2: ನಗರದ ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ 116 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2,19,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ, ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಾಶ್ ಪರ್ತಿಪ್ಪಾಡಿ, ಶ್ರೀಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಖಜಾಂಚಿ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮನಪಾ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಮನಪಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಾದ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೂಪಶ್ರೀ, ಸನಾತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಸುಪ್ರೀಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶ್ವೇತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅಮಿಷಾ ಬಂಗೇರಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಆರ್ಜೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
