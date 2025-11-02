ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಸ್ಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒತ್ತಾಯ
ಮಂಗಳೂರು; ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ 29ನೇ ಪ್ರೊಫ್ಕಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್.ಐ.ಆರ್.) ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲನಿವಾರಿಸಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫ್ಕಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬಿ. ಅಡೂರ್ ಇಬ್ರಾಹೀಂ ಐಎಎಸ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟಿ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀಲ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾವೇಶವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ನಕಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮತಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಇದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿವರಣೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಮಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪವು ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. ಆಗಾಗ ನಡೆಯುವ ಈ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅನುಮಾನದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮತಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಮಾವೇಶವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ಸಲೀಂ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಲಜ್ನತುಲ್ ಬುಹೂಸುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಮೀರ್ ಮದೀನಿ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಖಜಾನೆದಾರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಬೀಬ್, ಹೊಣೆಗಾರರಾದ ಶಹಬಾಜ್ ಕೆ. ಅಬ್ಬಾಸ್, ಅಜ್ಹರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜಿದ್ ಚುಂಗತ್ರಾ, ಖಾಲಿದ್ ವೆಲ್ಲಿಲಾ, ರೈಹಾನ್ ಶಹೀದ್, ಸುಹೈಲ್ ಕಲ್ಲಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಫಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಾಜ್ ಸಜಿಪ್ಪಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಸರ್ ಅಲ್ ಹಿಕ್ಮಿ, ಖಜಾನೆದಾರ ಸಯ್ಯದ್ ಶಾಜ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಶೀರ್ ಕೊಂಬನಡುಕ್ಕಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಉಪ್ಪಳ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.