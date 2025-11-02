ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ: ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಾವ೯ಜನಿಕರಿಂದ ಸಭೆ
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ತಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಸಭೆಯು ನಡೆಯಿತು.
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಬಸ್ ಮಾಲಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 30 ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ "ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಫಾರಂ"ಸ್ಥಾಪಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಘಟಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲು, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ನೈಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂರುವ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆ ನಮ್ಮಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಫಾರಂ ರಾಜಕೀಯೇತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ, ವಕೀಲ ಇರ್ಷಾದ್, ಹನೀಫ್, ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತ್ರಕತ೯ ಯಶೋದರ ವಿ. ಬಂಗೇರಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಏರಿಕ್ ಲೋಬೊ, ಕೌಸ್ತುಭ್ ಜೈನ್, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 87 ಜನರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗದ ಕಾರಣ, ಈಗ ಜನರೇ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.