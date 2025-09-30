ಮಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ 23.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆ; ದೂರು ದಾಖಲು
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.30: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 23.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
2025 ಆ.16ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ (+917737214988)ಯ ನಂಬರ್ನಿಂದ ತನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಹೋಗಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಸೆಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ಅವರು ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬ್ರ ಮತ್ತು ಇ ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ ಯನ್ನು ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಹಣ ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ 2025 ಅ.22ರಿಂದ ಸೆ. 15ರವರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿಐ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯುಪಿಐ , ಐಎಂಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 23,30,000 ರೂ ಗಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀಡಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 11,55,542 ರೂ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಕಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಗೆ ವಂಚನೆ: ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 9.10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.