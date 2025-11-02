ಫೆ. 5ರಿಂದ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾರಂತಾಯ ಗರೋಡಿ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ
ಸುರತ್ಕಲ್: ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಗಣೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರಾದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬೂದಾಬಾರೆಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾರಂತಾಯ ಗರೋಡಿ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಸನ್ಮಾನ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನೇಮೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಬಿ.ಕರ್ಕೇರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬೂದಾಬಾರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗರೋಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಯ, ಇಷ್ಟದೇವತಾ, ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ, ಧೂಮಾವತಿ, ಬಂಟ, ಜಾರಂದಾಯ, ಬಂಟ, ಓಡ್ಯಂತಾಯ, ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲಾಮಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಸಿಹಿತ್ತು ಗರೋಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಗಡಿಪ್ರಧಾನರು ಕಾಂತುಲಕ್ಕಣ ಯಾನೆ ಪಟೇಲ್ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಆ ಗಡಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಇದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಮುದ್ರೆಯ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಗರೋಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಳ್ಯದಿಂದ ಮರ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಬೇಗದಲ್ಲೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಮಿತಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಾನಂದ ವಿ. ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಆರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ದಯಾನಂದ, ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಸಮಿತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ ಸುವರ್ಣ, ಕಾಂತುಲಕ್ಕಣ ಯಾನೆ ಪಟೇಲ್ ಮನೆತನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲೀಲಾಧರ ಬಂಗೇರ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ತೋಚೋಡಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಅರ್ಚಕ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ದಾಮೋದರ. ಪೂಜಾರಿ, ಆಡಳಿತ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಕುಂತಳಾ ಭೋಜ ಬಂಗೇರ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪಾ ದಯಾನಂದ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಭಾತ್, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಲೀಲಾಧರ ಬಂಗೇರ ದುಬೈ, ದಿನೇಶ್ ಪಿ. ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿ, ನಿರಂಜನ ಪೂಜಾರಿ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಡಿಕುದ್ರು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.