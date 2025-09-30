30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು ರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಜನರಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮಂಗಳೂರು: ಜೆಪ್ಪುಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪುರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್ ಬಿಡ್ಜ್ನ್ನು 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊ ಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಪ್ಪು ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜೆಪ್ಪು ಮಹಾಕಾಳಿಪಡ್ಪು ರೈಲ್ವೇ ಅಂಡರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಂಡರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ , ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಂಡರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಸೇತುವೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ ಪಡೀಲ್ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ, ಮುಕ್ಕ, ಕೂಳೂರು ರಸ್ತೆಗಳು ತೀರಾ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಇರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಫೋರೇಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ , ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರಆಳ್ವ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಶ್ರಫ್ ಬಜಾಲ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಕವಿತಾ ವಾಸು, ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, ಸತೀಶ್ ಪೆಂಗಲ್, ಪ್ರೇಮ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬಾಗ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್, ನವಾಜ್ ಜೆಪ್ಪು, ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಚೆ, ಹೈದರ್, ಮನೀಶ್ ಬೋಳಾರ್, ಸೋಹನ್ ಎಸ್.ಕೆ, ಸುಧೀರ್ ಟಿ.ಕೆ, ಡೆನಿಸ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ, ನೀತು ಡಿ ಸೋಜ, ಅಲ್ಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ , ಮೀನ ಟೆಲಿಸ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಕಲ್, ಬಬಿತಾ, ಪವಿತ್ರ ಕರ್ಕೇರ, ರಫೀಕ್, ಹೊನ್ನಯ್ಯ, ವಿದ್ಯಾ ಅತ್ತಾವರ, ಸುಧಾಕರ್ ಜೆಪ್ಪಿನಮೊಗರು, ದಿನೇಶ್ ರಾವ್, ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀರನಗರ, ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಜೇಮ್ಸ್, ನೆಲ್ಸನ್, ವಿಕಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶರತ್, ಹುಸೇನ್ ಬೋಳಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಅನಿಲ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಶಾಲಿನಿ, ಅರ್ಚನ, ಬಶೀರ್, ಆಸಿಫ್ ಬಜಾಲ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಲೆಗುತ್ತು, ಮಹೇಶ್, ರವಿ, ಡಾಲ್ಸಿ, ರಾಬಿನ್, ತಾರಾನಾಥ್, ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.