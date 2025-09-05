ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರು: ಸಂಭ್ರಮದ ಮೀಲಾದ್ ರ್ಯಾಲಿ
ಮಂಗಳೂರು: ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಣ್ಣೂರು ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಫೈಝಿ ಉಸ್ತಾದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1500ನೇ ವರ್ಷದ ಮೀಲಾದುನ್ನೆಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ವಠಾರದಿಂದ ಮೀಲಾದ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬದ್ರಿಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡಿತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಡಲ ಮದ್ರಸ, ಗುಡ್ಡೆ ಮದ್ರಸ, ಬೀಡು ಮದ್ರಸ, ದಯಂಬು ಮದ್ರಸ, ಮನಾಳ ಮದ್ರಸ, ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ರಸದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮದ್ರಸ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಊರಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೀಲಾದುನ್ನೆಬಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೂರು ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಫೈಝಿ, ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ (ಮಾಲಕರು, ಅಶೋಕ ಬೀಡಿ), ತರ್ಬಿಯತುಲ್ ಅನಾo ಬೀಡು ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಜನ್ನತುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಕುಂಡಾಲ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ.ಕೆ. ರಫೀಕ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದ್, ದಯೆಂಬ ಗುಡ್ಡೆ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ “ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಾರಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನುಕರಣೀಯ” ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಮೀಲಾದುನ್ನೆಬಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಸರ್ವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.