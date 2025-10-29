ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಬಾರದೆಂದು ಇಟ್ಟಿರುವ ʼದೃಷ್ಟಿ ಬೊಂಬೆ ’: ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್
ಮಂಗಳೂರು: ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಅಸೂಯೆಗೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ಚಂದದ ಹೊಸ ಮನೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಬಾರದು ಎಂದು ʼದೃಷ್ಟಿ ಬೊಂಬೆʼ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಸರ್ವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವಾಗ ಈ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಬಾರದೆಂದು ಇಟ್ಟಿರುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಂಬೆ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನಿದ್ದರೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲಿ ನಾನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು (ಕಾಗೇರಿ) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿ. ನನಗೆ ಅವರ ಹಾಗೇ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿದೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
‘ನಾನೀಗ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದ ಮಿತ್ರ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿ. ದಿನಾಲು ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಲಿ ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಸದನವನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ‘ಯಾರು ಹಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ? ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ’ ಎಂದು ಖಾದರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
‘ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮೊದಲಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಯಾರೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು.