ʼಮೀಫ್ʼ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಆ.20: ಮೀಫ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಡಾ.ಇರ್ಫಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಮೀಫ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ನೂರುಲ್ ಹಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ವೀಝ್ ಅಹ್ಮದ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೈಯದ್ ನೂರಲ್ಲಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಾದಿಕ್, ಇಜಾಝ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಮುಕ್ತಿಯಾರ್ ಸಲೀಂ, ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಬ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
