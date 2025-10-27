ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ; ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಅ.27: ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಘದ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶಾಲ್ ಎಲ್. ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೆ ಸಾಲಿಗೆ 24 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕುಸುಮಾ ಎಚ್. ದೇವಾಡಿಗ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿ. ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕಾಮತ್, ನಿಖಿಲ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಎಂ. ದುರ್ಗಾ ಪಿ. ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವಿಶಾಲ್ ರಾವ್ ಬಿ., ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ವಾಲ್ಟರ್ ವೇಗಸ್, ಸಿರಿಲ್ ಪಿ.ಜೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
