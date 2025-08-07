ಶತಾಯುಷಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರು ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ನಿಧನ
ಮಂಗಳೂರು,ಆ .7: ಮಂಗಳೂರು ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶತಾಯುಷಿ ಧರ್ಮಗುರು ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಡಿ ಸೋಜ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಸೈಂಟ್ ಜುಜ್ ವಾಜ್ ಹೋಂನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಜನವರಿ 29,1925 ರಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿಯೆಡಾಡೆ ಡಿ ಸೋಜ ದಂಪತಿಯ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಡಿ ಸೋಜ ಆ. 24, 1953 ರಂದು ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ 72 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
2025 , ಜನವರಿ 29ರಂದು ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಧರ್ಮಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
*ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ: ಬಿಜೈ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮ ಗುರು (1954-1963)
ಅರ್ವಾದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರು (1963-1964), ಬಿಷಪ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (1964-1965), ಕೋಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಪ್ರೆಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (1965-1973), ಪೇಜಾವರ ಮತ್ತು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮಗುರು (1973-1987), ಧರ್ಮಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿಕಾರ್ ಜನರಲ್ (1987-1995), ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಸೈಂಟ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ (1995-2000), ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (2000-2022) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಆ.78ರಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಡಿ ಸೋಜ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರರ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.