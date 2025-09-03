ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ | ದೂರುದಾರ ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿ ದೂರುದಾರನಾಗಿ ಬಂದು ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ.23ರಂದು ಆರೋಪಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ತಂಡದವರು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆತನಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಮನೆ ಜಯಂತ್ ಟಿ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಮಹಜರು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ತಂಡ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಕಾಲ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ತನಗೆ ವಕೀಲರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಕೀಲರು ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
