ಡಾ.ನುಶ್ರತ್ ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ
ಪುತ್ತೂರು: ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಸರಳಿಕಟ್ಟೆ ನಿವಾಸಿ ನುಶ್ರತ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ‘ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್’ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ.
‘Awareness and Participation Level of Muslim Minorities in Government Educational Schemes in Enhancing Empowerment’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಡಾ.ನಿಯಾಝ್ ಪಾನಕಜೆ ಮತ್ತು ಡಾ.ಶೈಲಶ್ರೀ ವಿ.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬರಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ನುಶ್ರತ್ ಅವರು ಸರಳೀಕಟ್ಟೆ ನಿವಾಸಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಮತ್ತು ಆಯಿಶ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ, ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ರ ಪತ್ನಿ.
