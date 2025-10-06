ಮಂಗಳೂರು | ಇಕ್ರಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ “ಪ್ರವಾದಿ” ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಅ.15ರವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಮಂಗಳೂರು : ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಕ್ರಾ ಅರೇಬಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ.
ʼTHE PROPHET'S LEGACY IN BUILDING A MORAL AND ETHICAL SOCIETYʼ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಸಕ್ತರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಬಂಧ 1,500 ರಿಂದ 2,000 ಪದಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ತಾವು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು iqrainspiration@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವಿಜೇತರಿಗೆ 5,000ರೂ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ, 3,000ರೂ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 1500ರೂ. ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7022235696ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Next Story