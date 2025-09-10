ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಎರಿಕ್ ಒಝಾರಿಯೋ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಂಗಳೂರು: ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎರಿಕ್ ಒಝಾರಿಯೋ ನುಡಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
ತುಳು ಪರಿಷತ್ ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರುಮಾರ್ಗ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಿಕ್ ಒಝಾರಿಯೋ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಒಝರಿಯೋ ರವರ ಹೆಸರು ಚಿರ ಸ್ಮರಣಿಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ ಮಾತನಾಡಿ. ಎರಿಕ್ ಒಝರಿಯೋ ಅವರದ್ದು ಅಪ್ಪಟ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದರು.
ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪಿಂಟೋ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಿಕ್ ಒಝರಿಯೋ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆ, ಹೋರಾಟ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಾ, ಸುಮತಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾ, ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣೂರು, ಡಾ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್, ಶಾಲಿನಿ ರೈ, ರಾಕೇಶ್ ಕುಂದರ್, ಜ್ಯೋತಿ,ಕೀರ್ತಿ, ಕವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿತ ಅಶ್ವಿನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ವಂದಿಸಿದರು.